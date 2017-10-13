Перенесённый из Иркутска ЧМ по хоккею с мячом пройдёт в Венерсборге

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд в 2019 году пройдёт в Венерсборге (Швеция), сообщает пресс-служба ФХМР. Турнир должен был пройти в Иркутске, но соревнования вынуждены были перенести из-за неготовности арены.

Соревнования, в которых примут участие представители 18 стран, пройдут с 24 января по 4 февраля 2019 года. Также претендентами на проведение ЧМ-2019 назывались Вестерос и Лидчёпинг.

Венерсборг принимал чемпионат мира в 2013 году: соревнования завершились победой национальной сборной России, переигравшей в финале сборную Швеции (4:3).