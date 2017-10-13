Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли 2-й этап Кубка России в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования в танцах на льду на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Йошкар-Оле. По сумме короткого и произвольного танцев Синицина и Кацалапов получили от судей 182,66 балла. Вторыми стали Влада Соловьёва и Юрий Власенко, набравшие 155,48 балла. Замкнули тройку призёров Людмила Сосницкая и Павел Головишников (143,64).

В соревнованиях 2-го этапа Кубка России среди юниоров победу одержали Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.