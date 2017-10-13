Косторная захватила лидерство на этапе юниорской серии Гран-при в Больцано

Российская фигуристка Алёна Косторная захватила лидерство после короткой программы на седьмом этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Больцано (Италия), в женском одиночном катании. Всего 1 балл уступает ей японка Рика Кихира, которая на 0,05 балла опережает ещё одну россиянку, Софью Самодурову.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Больцано, Италия

Девушки. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 67,72.

2. Рика Кихира (Япония) – 66,72.

3. Софья Самодурова (Россия) – 66,67.