Сборная РФ по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал ЧМ среди смешанных команд

Сборная России по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в Шампери (Швейцария), и сложила полномочия действующих чемпионов мира.

В четвертьфинале российская команда во главе со скипом Алексеем Стукальским (Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова) уступила канадцам со счётом 1:9 (0:0, 0:3, 0:2, 0:2, 1:0, 0:2).

До четвертьфинала россияне не потерпели ни одного поражения, на групповом этапе выиграв все шесть матчей, а в 1/8 финала победив команду Израиля.