Журова: по спортсменам РФ бесполезно наносить психологические атаки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала обращение исполнительного директора Олимпийского комитета США Скотта Блэкмана к Международному олимпийскому комитету с призывом применить санкции по отношению к России в связи с обвинениями в существовании в РФ допинговой системы.

«У МОК и ВАДА до сих пор нет никаких неопровержимых доказательств нашей вины. По сути, все эти разговоры — пустая беготня с криками «Накажите всех вокруг!»

Меня удивляют такие выпады со стороны Олимпийского комитета США, ведь американское законодательство говорит как раз о том, что любой человек имеет право на оправдание, даже если его в чём-то обвинили. Сейчас же всё выглядит таким образом, что у нас нет даже права оправдаться: просто сразу перераспределите их медали — и точка. Но такие процессы должны идти в законодательном поле, и даже если какая-то вина будет доказана, Россия пойдёт в суд. Создаётся ощущение, что представителям Олимпийского комитета США не хватало разговоров о нашей стране. Неделю уже нет никаких новостей и обсуждений, поэтому решили дать новую почву для обсуждений.

По нашим спортсменам бесполезно наносить психологические атаки. Наши ребята живут под постоянным прессингом, поэтому напугать или выбить их из колеи уже невозможно. Никто не обращает внимания на подобные выпады», — приводит слова Журовой RT.