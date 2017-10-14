Танцоры Ушакова и Некрасов выиграли этап юниорской серии Гран-при в Больцано

Российские танцевальные дуэты Арина Ушакова/Максим Некрасов и Софья Полищук/Александр Вахнов завоевали золото и серебро на седьмом этапе юниорской серии Гран-при в Больцано (Италия). После короткой программы лидировали Полищук и Вахнов, но Ушакова и Некрасов выиграли произвольный танец и обошли соотечественников по сумме двух программ.

Бронзовым призёрами заключительного этапа юниорской серии Гран-при стал дуэт из Канады Алисия Фаббри/Клаудио Пиетрантонио.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Больцано, Италия

Танцы на льду

1. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 149,01.

2. Софья Полищук/Александр Вахнов (Россия) – 146,78.

3. Алисия Фаббри /Клаудио Пиетрантонио (Канада) – 136,01.