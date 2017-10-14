Задворнов: «магия» команды Канады сказалась на действиях кёрлингистов РФ

Тренер Константин Задворнов прокомментировал поражение сборной России по кёрлингу в четвертьфинале чемпионата мира среди смешанных команд от соперников из Канады (1:9). Россияне сложили полномочия действующих чемпионов мира.

«Полагаю, что молодые дебютанты нашей команды всё-таки не выдержали уровня напряжённости спортивного момента – «магия» команды Канады сказалась на их действиях. По ходу турнира были понятны проблемные моменты в нашей игре. К сожалению, все они проявились в матче с канадцами. В целом, по итогам чемпионата я поблагодарил игроков за проделанную работу», — приводит слова Задворнова пресс-служба Федерации кёрлинга России.