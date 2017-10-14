Свищёв: призывы США наказать Россию связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал призыв генерального секретаря Олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна срочно реагировать на допинг в России. Американский чиновник недавно отметил, что отсутствие реакции на отчёт Ричарда Макларена крайне разочаровывает.



«Хотел бы напомнить, что отчёт Макларена вызывает довольно много вопросов о качестве предоставленных свидетельств. Уже не один раз суды признавали их несостоятельными и недостаточными. Поэтому требовать наказать Россию на базе сомнительного отчета, мягко говоря, несерьёзно.



Я уверен, что все эти очередные всплески эмоций с их стороны связаны в первую очередь с непопаданием сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу — 2018. Они же, как я думаю, планировали „игнорировать“ наш чемпионат. А тут упустили такой шанс.



Хочу посоветовать нашим западным коллегам меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды, а внутри своей страны разобраться с ситуацией, почему их национальная сборная не смогла пройти отбор на чемпионат.



Высказывания со стороны США в духе „нужно наказать“ не ведут к конструктивным решениям действительно существующих вопросов, а портят и без того сложные отношения», — цитирует Свищёва ТАСС.