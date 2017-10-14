Фигуристы Самарин и Мозалёв выиграли короткую программу на этапе Кубка России

На втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Йошкар-Оле, завершилась короткая программа среди одиночников у мужчин и у юношей. Наибольшие баллы набрали соответственно Александр Самарин (95,64) и Андрей Мозалёв (74,36).



Фигурное катание. Второй этап Кубка России. Йошкар-Ола, 13 октября



Мужчины. После короткой программы

1. Александр Самарин – 95,64.

2. Сергей Воронов – 83,40.

3. Роман Савосин (все – Москва).



Юноши. После короткой программы

1. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 74,36.

2. Даниил Самсонов (Москва) – 72,25.

3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 70,22.