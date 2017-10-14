Балахничёв лишён членства в Совете Европейской легкоатлетической ассоциации

Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) 14 октября единогласно принял решение об исключении экс-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва из числа почётных членов организации.



«На конгрессе было принято решение об исключении Валентина Балахничёва из числа почётных членов совета. За это проголосовали 50 делегатов, решение было принято единогласно», — передаёт ТАСС слова президента Федерации лёгкой атлетики Украины Игоря Гоцула.



Конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации проходит 14 октября в Вильнюсе.

В январе 2016 года комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике пожизненно отстранила Балахничёва и бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова от любой деятельности, связанной с лёгкой атлетикой. Балахничёва признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание.