«Динамо-Виктор» вышло в 1/16 финала гандбольного Кубка вызова

В ответном матче 1/32 финала гандбольного Кубка вызова дебютирующий в еврокубках ставропольский клуб «Динамо-Виктор» на своей площадке разгромил литовскую «Швиесу» со счётом 36:24. Самым результативным в составе хозяев стал Антон Отрезов, забивший 8 мячей. По 6 голов записали на свой счёт Иван Некрасов и Антон Волков.

Первый матч в Литве завершился победой российского клуба со счётом 25:24. По сумме двух встреч (61:48) в 1/16 финала турнира вышло «Динамо-Виктор».

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/32 финала. Второй матч

«Динамо-Виктор» (Россия) – «Швиеса» (Литва) – 36:24 (17:10).

Первый матч – 25:24.