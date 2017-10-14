Самойлов стал серебряным призёром этапа юниорского Гран-при в Больцано

Лидировавший после короткой программы россиянин Владимир Самойлов стал серебряным призёром седьмого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Больцано (Италия). За произвольный прокат Самойлов получил только третью сумму баллов и уступил первое место итальянцу Маттео Риццо. Бронзовым призёром стал американец Томоки Хиваташи.

Ещё один россиянин, Егор Мурашов, занял 8-е место.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Седьмой этап. Больцано, Италия

Юноши

1. Маттео Риццо (Италия) – 229,18.

2. Владимир Самойлов (Россия) – 211,74.

3. Томоки Хиваташи (США) – 206,28…

8. Егор Мурашов (Россия) – 181,35.