Фигурист Самарин выиграл у Воронова на этапе Кубка России в Йошкар-Оле

Александр Самарин стал победителем в соревнованиях мужчин на втором этапе Кубке России по фигурному катанию, который проходит в Йошкар-Оле. Самарин первенствовал как в короткой, так и в произвольной программах. Вторым оба дня был Сергей Воронов. Третье место по сумме двух программ сохранил Роман Савосин, которого в произвольном прокате обошёл Антон Шулепов.

Победу среди юниоров одержал Даниил Самсонов, ровно выступивший в оба дня соревнований. Лидировавший после короткой программы Андрей Мозалёв неудачно выступил в произвольной и стал только шестым. А показавший лучший произвольный прокат Матвей Ветлугин в итоге сумел подняться с 7-го места на третье.

Фигурное катание. Кубок России. 2-й этап. Йошкар-Ола

Мужчины

1. Александр Самарин – 267,55.

2. Сергей Воронов – 253,09.

3. Роман Савосин – 224,86

Юноши

1. Даниил Самсонов – 212,62.

2. Пётр Гуменник – 211,35.

3. Матвей Ветлугин – 207,16.