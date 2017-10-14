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Фигурист Самарин выиграл у Воронова на этапе Кубка России в Йошкар-Оле

14 октября 2017, суббота. 19:48 Другие

Александр Самарин стал победителем в соревнованиях мужчин на втором этапе Кубке России по фигурному катанию, который проходит в Йошкар-Оле. Самарин первенствовал как в короткой, так и в произвольной программах. Вторым оба дня был Сергей Воронов. Третье место по сумме двух программ сохранил Роман Савосин, которого в произвольном прокате обошёл Антон Шулепов.

Победу среди юниоров одержал Даниил Самсонов, ровно выступивший в оба дня соревнований. Лидировавший после короткой программы Андрей Мозалёв неудачно выступил в произвольной и стал только шестым. А показавший лучший произвольный прокат Матвей Ветлугин в итоге сумел подняться с 7-го места на третье.

Фигурное катание. Кубок России. 2-й этап. Йошкар-Ола
Мужчины

1. Александр Самарин – 267,55.
2. Сергей Воронов – 253,09.
3. Роман Савосин – 224,86

Юноши

1. Даниил Самсонов – 212,62.
2. Пётр Гуменник – 211,35.
3. Матвей Ветлугин – 207,16.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Воронов
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