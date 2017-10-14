«Дина» вышла в Элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу

Российские команды провели заключительные матчи группового этапа Кубка УЕФА по мини-футболу.

Московская «Дина» одержала вторую победу в трёх проведённых матчах. Столичные футболисты обыграли португальскую «Брагу» со счётом 2:1. «Дина» со второго места в группе В вышла в элитный раунд Кубка УЕФА.

Московское «Динамо» потерпело третье поражение в группе А, уступив итальянской «Пескаре» со счётом 3:5, и покидает турнир.

Мини-футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. Третий тур

«Брага» (Португалия) — «Дина» (Россия) — 1:2.

Голы: Мариньо, 9 — Бруно Синтра, 28 (а/г), Разуванов, 35.

«Пескара» (Италия) – «Динамо» (Россия) — 5:3.

Голы: Фернандао, 7, 13, Реша, 17, Куццолино, 22, Моргадо, 30 — Орлов, 12, Капуто, 15 (а/г), Карпюк, 33.