Дела лыжников Легкова и Белова заслушают на комиссии МОК до конца октября

Заседание комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, которая занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады в Сочи, по делам российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова назначено на конец октября.

Лыжники были отстранены Международной федераций лыжного спорта (FIS) 23 декабря 2016 года на основании данных доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. В мае спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что дисквалификация будет снята со спортсменов 1 ноября 2017 года, если в их делах не появится новых данных.

«Мы приветствуем усердие дисциплинарной комиссии под руководством Денниса Освальда в поисках доказательств вины или невиновности отдельных спортсменов. Тот факт, что комиссия Освальда выполнила своё обязательство провести слушание до истечения срока временного приостановления, является выражением справедливости перед спортсменами и FIS », — цитирует сайт адвоката спортсменов Христофа Вишеманна его заявление.