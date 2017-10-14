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Ласицкене не признали лучшей легкоатлеткой года в Европе

14 октября 2017, суббота. 22:17 Другие

Чемпионка мира 2017 года греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди признана лучшей легкоатлеткой года по мнению Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA), сообщает официальный сайт организации.

Другими финалистками были россиянка Мария Ласицкене (прыжки в высоту), полька Анита Влодарчик (метание молота) и бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), которые также выиграли ЧМ-2017 в своих видах.

Лучшим легкоатлетом Европы в 2017 году признан чемпион мира в метании копья немец Йоханнес Феттер.

Церемония награждения спортсменов года состоялась на гала-вечере ЕАА, который проходит в Вильнюсе.

Источник: European Athletics Сообщить об ошибке
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Мария Ласицкене (Кучина)
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