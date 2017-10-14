«Енисей» вышел в полуфинал КМ по хоккею с мячом, разгромив «Байкал-Энергию»

Красноярский «Енисей» вышел в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом. В четвертьфинальном матче «Енисей» разгромил иркутский «Байкал-Энергию» со счётом 11:1. Хет-трик в составе победителей оформил Сергей Ломанов, по 2 мяча забили Эрик Петтерссон и Алмаз Миргазов.

Соперником «Енисея» в полуфинале станет шведский «Хаммарбю».

Хоккей с мячом. Кубок мира. Четвертьфинал. Сандвикен, Швеция

«Енисей» (Россия) — «Байкал-Энергия» (Россия) — 11:1 (6:0).

Голы: Петтерссон, 8, 46, Миргазов, 23, 29, Джусоев, 26, Чернышёв, 27, Чернов, 30, Ломанов, 44, 51, 62, Баздырев, 53 — Шевцов, 59.