«Глобус» Карякина и Крамника выиграл клубный Кубок Европы по шахматам

Российская команда «Глобус», за которую выступали Владимир Крамник, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук, Сергей Карякин, голландец Аниш Гири, Ян Непомнящий, украинец Антон Коробов и Денис Хисматуллин стала победителем клубного Кубка Европы.

В заключительном туре соревнований в Анталье (Турция) шахматисты «Глобуса» победили соотечественников из SHSM Legacy Square Capital со счётом 4,5:1,5. Победы одержали Крамник Непомнящий, Мамедьяров и Гири, Грищук сыграл вничью.

«Глобус» занял первое место, набрав 12 очков. Вторым стал «Алкалоид» из Македонии, третьим — азербайджанский Odlar Yurdu (оба набрали по 11 очков). Российские команды «Медный всадник» (10 очков) и SHSM Legacy Square Capital (9 очков) заняли пятое и восьмое места соответственно.

У женщин Кубок выиграли представительницы Batumi Chess Club Nona. Грузинские шахматистки набрали 11 очков и по дополнительным показателям опередили Odlar Yurdu (Азербайджан). На одно очко отстали Bossa Nova (Беларусь, 3-е место) и «Югра» (Россия, 4-е место). Команда SHSM Legacy Square Capital (8 очков)заняла пятое место.