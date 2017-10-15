Самодурова выиграла этап Гран-при в Больцано, опередив Косторную на 0,04 балла

Российская фигуристка Софья Самодурова одержала вторую победу на этапах юниорской серии Гран-при. Вслед за турниром в Загребе ученица Алексея Мишина стала первой на заключительном этапе в Больцано (Италия) и вышла в финал юниорского Гран-при, который пройдёт в декабре в Японии. Самодурова, занимавшая третье место после короткой программы, стала лучшей в произвольном прокате и по сумме двух выступлений на 0,04 балла опередила соотечественницу Алёну Косторную, которая также отобралась в финал.

Бронзовым призёром соревнований стала японка Рика Кихира.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Седьмой этап. Больцано, Италия

Девушки

1. Софья Самодурова (Россия) — 192,19.

2. Алёна Косторная (Россия) — 192,15.

3. Рика Кихира (Япония) — 185,81.