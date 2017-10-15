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Ласицкене: была уверена, что не стану лучшей спортсменкой Европы

15 октября 2017, воскресенье. 02:20 Другие

Двукратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене поделилась своими ощущениями от торжественной церемонии Golden Tracks в Вильнюсе, где были объявлены лучшие легкоатлеты Европы 2017 года.

«То, что я не стану лучшей спортсменкой Европы, мы знали. Мы в этом были уверены с самого начала. Ну а когда зашли в зал и увидели, что греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди сидит рядом с президентами ЕА и ИААФ, а мы за другим столом — всё стало ясно на сто процентов.

Мой супруг Владас, кстати, сказал до начала церемонии главе ЕА Свену Арне Хансену о том, что по рассадке понятно, кто и какую награду выиграет, на что Хансен только улыбнулся. В любом случае мы не расстроены, провели хороший вечер, «выгуляли» красивое платье, пообщались с людьми.

В Литве нас встретили очень тепло. Местные жители говорят, что болеют за меня, как за свою. Это очень приятно. Пришло много журналистов, которые хотели пообщаться со мной, так что внимания было предостаточно.

Хочу поздравить Стефаниди с наградой, она провела отличный сезон! Мы поговорили немного и с ней, сделали пару селфи. Свен Арне Хансен и президент ИААФ Себастьян Коэ в свою очередь поздравили меня с великолепным годом. Ну а мы теперь заедем на пару дней в Москву, а потом вернёмся в Афины. Тренировки никто не отменял», — сказала Ласицкене.

Источник: Лёгкая атлетика России Сообщить об ошибке
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Мария Ласицкене (Кучина)
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