100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Балахничёв: нужно прекращать издевательства и дать спортсменам выступать

15 октября 2017, воскресенье. 10:34 Другие

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал потерю статуса почётного члена Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) и поделился ожиданиями по поводу сроков восстановления ВФЛА.

«Лишение почётного членства в EAA было прогнозируемо. Меня лишили членства по итогам заседания нескольких комиссий, и делать из этого столь обсуждаемое событие, на мой взгляд, полная глупость. Ведь всё было ясно, я сам писал письмо с просьбой освободить меня от всех должностей. Видимо, люди решили использовать эту ситуацию в своих политических интересах, а лучше бы разобрались с другими проблемами. К примеру, со скандалом вокруг президента ​Европейской легкоатлетической ассоциации Свейна Арне Хансена — его шведская пресса обвинила в подмене допинг-тестов на Бислеттских играх… Об этом пусть думают. Я всё это даже комментировать не хочу и по-прежнему считаю, что все ранее принятые решения в отношении меня были несправедливыми. Поэтому это их право принимать по отношению ко мне любые санкции. Вплоть до расстрела.

Всё уже было решено, заседания в Спортивном арбитражном суде прошли. Я вынужден со всем согласиться, ведь я сам обращался туда, но было вынесено именно такое постановление. Зачем теперь это всё превращать в политику? Лишний раз меня унизить? Это очень тяжело сделать, я много лет работал и знаю эту компанию. Они ничем не хуже и не лучше меня, я их уважаю, несмотря ни на что.

Срок восстановления ВФЛА? Это всё закончится, когда завершится всё это глобальное политическое противостояние. Не хочу в это ввязываться. Смотрите, что происходит с каждым годом. Сейчас США и Израиль вышли из состава ЮНЕСКО. Точно так же американцы могут выйти из Международного олимпийского комитета, из IAAF. Мы что, должны следовать их советам? Конечно, нам нужно отстаивать свои интересы и следовать правилам IAAF. Никто не собирается их нарушать. Все, кого хотели наказать, включая меня, уже наказаны. Текущее издевательство нужно прекращать, дать возможность спортсменам выступать на соревнованиях.

Крупные допинговые скандалы были не только в российском спорте. Недавно глава НОК США призвал наказать весь Олимпийский комитет России. А он забыл о Лэнсе Армстронге, Мэрион Джонс? Никто американцев не выбрасывал, пытались с ними разобраться. Всё стало политизировано. Спорт требует серьёзных изменений, чтобы выйти из этой ситуации. США вышли из ЮНЕСКО, что им мешает так же выйти из МОК?» — сказал Балахничёв в интервью RT на русском.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Валентин Балахничёв Допинг МОК
Новости. Другие
15 октября 2017, воскресенье
10:34 Балахничёв: нужно прекращать издевательства и дать спортсменам выступать
02:20 Ласицкене: была уверена, что не стану лучшей спортсменкой Европы
00:21 Людерс назначен главным тренером сборной Южной Кореи по бобслею
00:03 Самодурова выиграла этап Гран-при в Больцано, опередив Косторную на 0,04 балла
14 октября 2017, суббота
23:42 «Глобус» Карякина и Крамника выиграл клубный Кубок Европы по шахматам
23:25 «Енисей» вышел в полуфинал КМ по хоккею с мячом, разгромив «Байкал-Энергию»
23:11 Гандболистки «Астраханочки» с победы стартовали в Кубке ЕГФ
22:59 Сборная РФ по тяжёлой атлетике пропустит чемпионат Европы — 2018
22:17 Ласицкене не признали лучшей легкоатлеткой года в Европе
21:15 Дела лыжников Легкова и Белова заслушают на комиссии МОК до конца октября
20:56 «Дина» вышла в Элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу
19:48 Фигурист Самарин выиграл у Воронова на этапе Кубка России в Йошкар-Оле
19:34 Самойлов стал серебряным призёром этапа юниорского Гран-при в Больцано
18:51 Клубы из России сыграют друг с другом за выход в полуфинал КМ по хоккею с мячом
18:38 У Софьи Великой и Алексея Мишина родилась дочь
18:30 Гандболистки «Кубани» разгромили «Медицинар» в матче Кубка ЕГФ
18:18 «Динамо-Виктор» вышло в 1/16 финала гандбольного Кубка вызова
18:09 «Чеховские медведи» потерпели пятое поражение в Лиге чемпионов
15:51 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка ЕГФ «Кубань» — «Медицинар»
15:50 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка вызова ЕГФ «Динамо-Виктор» — «Швиеса»
15:32 «Красный Яр» в первом туре Кубка вызова обыграл его прошлогоднего победителя
13:32 Балахничёв лишён членства в Совете Европейской легкоатлетической ассоциации
11:55 Фигуристы Самарин и Мозалёв выиграли короткую программу на этапе Кубка России
04:15 Свищёв: призывы США наказать Россию связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018
03:55 Макаров и Шишин — в предварительной заявке сборной на Межконтинетальный кубок
00:14 Задворнов: «магия» команды Канады сказалась на действиях кёрлингистов РФ
00:01 Танцоры Ушакова и Некрасов выиграли этап юниорской серии Гран-при в Больцано
13 октября 2017, пятница
23:31 Журова: по спортсменам РФ бесполезно наносить психологические атаки
23:01 Самарин выиграл короткую программу на втором этапе КР по фигурному катанию
22:52 Тихонов: России нужно ехать на ОИ-2018 и доказывать своё превосходство
21:48 Сборная РФ по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал ЧМ среди смешанных команд
20:46 Косторная захватила лидерство на этапе юниорской серии Гран-при в Больцано
20:32 Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли 2-й этап Кубка России в танцах на льду
20:21 Перенесённый из Иркутска ЧМ по хоккею с мячом пройдёт в Венерсборге
20:09 В «Сокольниках» пройдёт забег в поддержку параатлетов России
19:26 «СГАУ-Саратов» обыграл «Динамо» в гандбольной Суперлиге
18:59 Гандболисты «Пермских медведей» одержали 3-ю победу в ЧР, обыграв СКИФ
18:37 «СКА-Нефтяник» одержал вторую победу на Кубке мира по хоккею с мячом
18:20 Улисси выиграл четвёртый этап «Тура Турции», Арсланов стал шестым
18:17 Определён состав сборной России по бобслею на этапы Кубка мира
18:06 Россия и Беларусь планируют проведение союзного чемпионата по хоккею на траве
17:44 Вице-премьер РФ Дворкович пошутил, что мог сломать руку во время игры в шахматы
17:27 Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «СГАУ-Саратов» — «Динамо»
16:45 Прямая трансляция матча мужской гандбольной Суперлиги «Пермские медведи» — СКИФ
16:44 «Байкал-Энергия» одержал вторую победу подряд на старте КМ по хоккею с мячом
Все новости RSS
Партнерский контент