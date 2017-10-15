Балахничёв: нужно прекращать издевательства и дать спортсменам выступать

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал потерю статуса почётного члена Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) и поделился ожиданиями по поводу сроков восстановления ВФЛА.



«Лишение почётного членства в EAA было прогнозируемо. Меня лишили членства по итогам заседания нескольких комиссий, и делать из этого столь обсуждаемое событие, на мой взгляд, полная глупость. Ведь всё было ясно, я сам писал письмо с просьбой освободить меня от всех должностей. Видимо, люди решили использовать эту ситуацию в своих политических интересах, а лучше бы разобрались с другими проблемами. К примеру, со скандалом вокруг президента ​Европейской легкоатлетической ассоциации Свейна Арне Хансена — его шведская пресса обвинила в подмене допинг-тестов на Бислеттских играх… Об этом пусть думают. Я всё это даже комментировать не хочу и по-прежнему считаю, что все ранее принятые решения в отношении меня были несправедливыми. Поэтому это их право принимать по отношению ко мне любые санкции. Вплоть до расстрела.



Всё уже было решено, заседания в Спортивном арбитражном суде прошли. Я вынужден со всем согласиться, ведь я сам обращался туда, но было вынесено именно такое постановление. Зачем теперь это всё превращать в политику? Лишний раз меня унизить? Это очень тяжело сделать, я много лет работал и знаю эту компанию. Они ничем не хуже и не лучше меня, я их уважаю, несмотря ни на что.



Срок восстановления ВФЛА? Это всё закончится, когда завершится всё это глобальное политическое противостояние. Не хочу в это ввязываться. Смотрите, что происходит с каждым годом. Сейчас США и Израиль вышли из состава ЮНЕСКО. Точно так же американцы могут выйти из Международного олимпийского комитета, из IAAF. Мы что, должны следовать их советам? Конечно, нам нужно отстаивать свои интересы и следовать правилам IAAF. Никто не собирается их нарушать. Все, кого хотели наказать, включая меня, уже наказаны. Текущее издевательство нужно прекращать, дать возможность спортсменам выступать на соревнованиях.



Крупные допинговые скандалы были не только в российском спорте. Недавно глава НОК США призвал наказать весь Олимпийский комитет России. А он забыл о Лэнсе Армстронге, Мэрион Джонс? Никто американцев не выбрасывал, пытались с ними разобраться. Всё стало политизировано. Спорт требует серьёзных изменений, чтобы выйти из этой ситуации. США вышли из ЮНЕСКО, что им мешает так же выйти из МОК?» — сказал Балахничёв в интервью RT на русском.