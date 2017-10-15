100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прямая видеотрансляция матча мужской гандбольной Суперлиги УГНТУ-ВНЗМ — СКИФ

15 октября 2017, воскресенье. 11:44 Другие

15 октября уфимский УГНТУ-ВНЗМ на своей площадке сыграет с краснодарским СКИФом в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Противостояние начнётся в 12:00 по московскому времени.

Обе команды провели по 6 матчей в нынешнем чемпионате. УГНТУ-ВНЗМ одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. СКИФ выиграл 3 матча, свёл 1 вничью и дважды проиграл. В турнирной таблице СКИФ идёт на пятом месте, а УГНТУ-ВНЗМ — на седьмом.

Прямую видеотрансляцию встречи можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ГК СКИФ
Новости. Другие
15 октября 2017, воскресенье
11:44 Прямая видеотрансляция матча мужской гандбольной Суперлиги УГНТУ-ВНЗМ — СКИФ
11:12 «СКА-Нефтяник» победил «Уральский Трубник» в 1/4 финала КМ по хоккею с мячом
10:34 Балахничёв: нужно прекращать издевательства и дать спортсменам выступать
02:20 Ласицкене: была уверена, что не стану лучшей спортсменкой Европы
00:21 Людерс назначен главным тренером сборной Южной Кореи по бобслею
00:03 Самодурова выиграла этап Гран-при в Больцано, опередив Косторную на 0,04 балла
14 октября 2017, суббота
23:42 «Глобус» Карякина и Крамника выиграл клубный Кубок Европы по шахматам
23:25 «Енисей» вышел в полуфинал КМ по хоккею с мячом, разгромив «Байкал-Энергию»
23:11 Гандболистки «Астраханочки» с победы стартовали в Кубке ЕГФ
22:59 Сборная РФ по тяжёлой атлетике пропустит чемпионат Европы — 2018
22:17 Ласицкене не признали лучшей легкоатлеткой года в Европе
21:15 Дела лыжников Легкова и Белова заслушают на комиссии МОК до конца октября
20:56 «Дина» вышла в Элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу
19:48 Фигурист Самарин выиграл у Воронова на этапе Кубка России в Йошкар-Оле
19:34 Самойлов стал серебряным призёром этапа юниорского Гран-при в Больцано
18:51 Клубы из России сыграют друг с другом за выход в полуфинал КМ по хоккею с мячом
18:38 У Софьи Великой и Алексея Мишина родилась дочь
18:30 Гандболистки «Кубани» разгромили «Медицинар» в матче Кубка ЕГФ
18:18 «Динамо-Виктор» вышло в 1/16 финала гандбольного Кубка вызова
18:09 «Чеховские медведи» потерпели пятое поражение в Лиге чемпионов
15:51 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка ЕГФ «Кубань» — «Медицинар»
15:50 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка вызова ЕГФ «Динамо-Виктор» — «Швиеса»
15:32 «Красный Яр» в первом туре Кубка вызова обыграл его прошлогоднего победителя
13:32 Балахничёв лишён членства в Совете Европейской легкоатлетической ассоциации
11:55 Фигуристы Самарин и Мозалёв выиграли короткую программу на этапе Кубка России
04:15 Свищёв: призывы США наказать Россию связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018
03:55 Макаров и Шишин — в предварительной заявке сборной на Межконтинетальный кубок
00:14 Задворнов: «магия» команды Канады сказалась на действиях кёрлингистов РФ
00:01 Танцоры Ушакова и Некрасов выиграли этап юниорской серии Гран-при в Больцано
13 октября 2017, пятница
23:31 Журова: по спортсменам РФ бесполезно наносить психологические атаки
23:01 Самарин выиграл короткую программу на втором этапе КР по фигурному катанию
22:52 Тихонов: России нужно ехать на ОИ-2018 и доказывать своё превосходство
21:48 Сборная РФ по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал ЧМ среди смешанных команд
20:46 Косторная захватила лидерство на этапе юниорской серии Гран-при в Больцано
20:32 Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли 2-й этап Кубка России в танцах на льду
20:21 Перенесённый из Иркутска ЧМ по хоккею с мячом пройдёт в Венерсборге
20:09 В «Сокольниках» пройдёт забег в поддержку параатлетов России
19:26 «СГАУ-Саратов» обыграл «Динамо» в гандбольной Суперлиге
18:59 Гандболисты «Пермских медведей» одержали 3-ю победу в ЧР, обыграв СКИФ
18:37 «СКА-Нефтяник» одержал вторую победу на Кубке мира по хоккею с мячом
18:20 Улисси выиграл четвёртый этап «Тура Турции», Арсланов стал шестым
18:17 Определён состав сборной России по бобслею на этапы Кубка мира
18:06 Россия и Беларусь планируют проведение союзного чемпионата по хоккею на траве
17:44 Вице-премьер РФ Дворкович пошутил, что мог сломать руку во время игры в шахматы
17:27 Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «СГАУ-Саратов» — «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент