Прямая видеотрансляция матча мужской гандбольной Суперлиги УГНТУ-ВНЗМ — СКИФ

15 октября уфимский УГНТУ-ВНЗМ на своей площадке сыграет с краснодарским СКИФом в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Противостояние начнётся в 12:00 по московскому времени.



Обе команды провели по 6 матчей в нынешнем чемпионате. УГНТУ-ВНЗМ одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. СКИФ выиграл 3 матча, свёл 1 вничью и дважды проиграл. В турнирной таблице СКИФ идёт на пятом месте, а УГНТУ-ВНЗМ — на седьмом.



Прямую видеотрансляцию встречи можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.