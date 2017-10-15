Биатлонистка Гёсснер стала мамой

27-летняя немецкая биатлонистка Мириам Гёсснер стала мамой. У Гёсснер, которая встречается с горнолыжником Феликсом Нойройтером, родилась дочь Матильда.



«Добро пожаловать в мир, маленькая Матильда! Мы полны любви», — написала Гёсснер в своём «инстаграме».

Гёсснер — серебряный призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете и двукратная победительница чемпионатов мира (в 2011 и 2012 году также в эстафете). В личных гонках она трижды побеждала на этапах Кубка мира.

Последнее выступление Мириам на Кубке мира состоялось 15 января этого года на соревнованиях в Рупольдинге, где она заняла 47-е место в гонке преследования.