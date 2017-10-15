«СКА-Нефтяник» проиграл «Сандвикену» в полуфинале Кубка мира по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» не сумел выйти в финал Кубка мира по хоккею с мячом среди клубных команд, который проходит в Сандвикене (Швеция). В полуфинальном матче хабаровчане уступили хозяевам турнира, «Сандвикену», со счётом 2:3 (2:2).



В финале «Сандвикен» сыграет с красноярским «Енисеем», который на полуфинальной стадии победил шведский «Хаммарбю» — 5:2 (2:2). Финал, как и полуфинальные матчи, состоится сегодня, 15 октября.

Напомним, что из российских клубов в плей-офф этих соревнований были также «Байкал-Энергия» и «Уральский трубник».