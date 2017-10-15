Прямая трансляция ответного матча гандбольного Кубка ЕГФ «Кубань» — «Медицинар»

Сегодня, 15 октября, в Краснодаре состоится ответный матч второго раунда женского гандбольного Кубка ЕГФ между местной «Кубанью» и «Медицинаром» из Шабаца (Сербия). Чемпионки Сербии начали выступление в Кубке ЕГФ с побед над «Шунмааком» из Амстердама (Нидерланды) — 34:33 и 29:28. «Кубань» в первом раунде не участвовала.



Первый матч, по договорённости между командами также проходивший в Краснодаре, завершился разгромной победой «Кубани» — 33:23 (16:12).



Встреча состоится, как и накануне, в 16:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.