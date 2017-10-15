Медведева: поменяла программу, потому что меня сильно тронул образ Карениной

Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева объяснила, почему решила временно отказаться от поставленной Ильёй Авербухом программы в пользу «Анны Карениной».



«Изначально мы поставили «Анну Каренину» как показательный номер. В первый раз я прокатала его на шоу в Японии. По реакции публики сразу было видно, что программа всем понравилась. И я сама почувствовала этот образ, вжилась в него. Очень красивая и сильная музыка из кинофильма «Анна Каренина», которая проникает в меня, в которой я реально растворяюсь. Этот показательный номер понравился всей нашей тренерской команде, и тогда впервые вскользь прозвучало: „Почему не взять «Каренину» для произвольной программы?"



Неправильно будет сказать, что предыдущая произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом, у меня не получилась. Напротив, на турнире «Ondrej Nepela» она собрала очень хорошие зрительские отзывы и была высоко оценена судьями и специалистами. Однако образ Карениной настолько сильно тронул меня, что я решила, надо менять. Вместе с тренерами мы пришли к выводу, что произвольная программа «Анна Каренина» будет предпочтительнее для меня в олимпийском сезоне.



Решение поменять произвольную программу было принято после турнира в Братиславе. Тогда было решено, что произвольную надо менять на «Анну Каренину». Хотя решение далось непросто. Понятно, что предпринимать подобные шаги по ходу сезона довольно рискованно. Но сезон только начался, в запасе было достаточно времени. Сразу хочу добавить, что и произвольная программа Ильи Авербуха мне нравится. Я не убрала её в дальний ящик, не исключаю, что в будущем вернусь к ней», — сказала Медведева в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.