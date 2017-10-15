«Университет-Нева» завершил борьбу за Кубок ЕГФ

Гандболисты «Университета-Нева» завершили борьбу за Кубок ЕГФ. В ответном матче 2-го квалификационного раунда турнира санкт-петербургские гандболисты обыграли исландский «Хабнарфьордюр» со счётом 37:33, но этого не хватило, чтобы ликвидировать дефицит в пять мячей после поражения в первом матче.

Самым результативным в составе «Университета-Нева» был Дмитрий Киселёв, забивший 9 мячей. 8 голов на счету Дмитрия Богданова.

Гандбол. Кубок ЕГФ. 2-й квалификационный раунд. Второй матч

«Университет-Нева» (Россия) – «Хабнарфьордюр» (Исландия) – 37:33 (16:12).

Первый матч – 27:32.