Гандболистки «Ростова-Дон» уступили «Мидтьюлланну» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки «Ростова-Дон» во втором матче групповой стадии Лиги чемпионов на выезде потерпели поражение от датского «Мидтьюлланна» со счётом 21:24. Самой результативной в составе российского клуба стала Анна Вяхирева, забившая 4 мяча.

В прошлом сезоне «Ростов-Дон» и «Мидтьюлланн» также встречались на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда команды одержали по одной победе на своей площадке.

Нынешний розыгрыш «Ростов-Дон» начал с непростой победы над «Брестом» (26:24), а «Мидтьюлланн» разгромно проиграл действующему победителю турнира венгерскому «Дьёру».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа В. 2-й тур

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Ростов-Дон» (Россия) — 24:21 (11:10).