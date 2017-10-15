Фигуристка Константинова выиграла короткую программу на этапе Кубка России

Станислава Константинова выиграла короткую программу в соревнованиях женщин в одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который продолжается в Йошкар-Оле. Второй стала Полина Цурская, третьей – Анна Погорилая.

В соревнованиях юниорок лидерство после короткой программы захватила Анастасия Тараканова.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола

Женщины. Короткая программа

1. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 73,22.

2. Полина Цурская (Москва) – 71,94.

3. Анна Погорилая (Москва) – 69,80.

Девушки. Короткая программа

1. Анастасия Тараканова (Москва) – 66,65.

2. Алена Канышева (Москва) – 65,57.

3. Екатерина Куракова (Москва) – 64,95.