«Астраханочка» вышла в 3-й квалификационный раунд Кубка ЕГФ

Российский гандбольный клуб «Астраханочка» одержал победу над испанским «Атлетико» во втором матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ со счётом 33:30. По 8 мячей в составе российской команды забили Дарья Самохина и Яна Емельяненко. 5 раз отличилась Ирина Антонова, 4 — Наталья Чигиринова.

Накануне в первом матче «Астраханочка» обыграла «Атлетико» со счётом 28:25. Обе встречи прошли в Испании, о чём клубы договорились заранее.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 2-й квалификационный раунд. Второй матч

«Астраханочка» (Россия) — «Атлетико» (Испания) — 33:30 (14:12).

Первый матч — 28:25.