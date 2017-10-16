Штангистка Новицкая завоевала бронзу ЧЕ среди юниоров

Кристина Новицкая принесла сборной России первую медаль первенства Европы по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров, которое проходит в Дурресе (Албания). Новицкая стала бронзовым призёром в двоеборье в весовой категории до 53 кг. Победу одержала белоруска Людмила Панкова.

В весе до 48 кг первенствовала итальянка Алессандро Пальяро. Россиянка Ксения Козина стала 4-й.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы среди молодёжи и юниоров. Дурресе, Албания

Юниорки. До 53 кг

1. Людмила Панкова (Беларусь) – 186 (81+105).

2. Мария Гангур (Украина) – 185 (83+102).

3. Кристина Новицкая (Россия) – 183 (82+101).

До 48 кг

1. Алессандро Пальяро (Италия) – 160 (72 + 88).

2. Гамзе Каракол (Турция) – 155 (68+87).

3. Айзе Доган (Турция) – 152 (71+81).

4. Ксения Козина (Россия) – 149 (67+82).