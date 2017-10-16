Команда «Повелитель паруса — Азия» победила в общем зачёте НПЛ

В Сочи завершился Гранд-финал Высшего дивизиона Национальной парусной лиги. Всего удалось провести 32 старта.
Победителем соревнований стала ArtTube RUS7-2 Валерии Коваленко. Лишь один раз в 10 гонках эта команда финишировала вне призовой тройки, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.
Второе место в Гранд-финале заняла команда Академии парусного спорта Санкт-Петербурга Анны Басалкиной, третье – Navigator Sailing Team Игоря Рытова.
Команда «Повелитель паруса — Азия» Сергея Мусихина, продемонстрировавшая четвёртый результат в Гранд-финале, стала победителем общего зачёта Национальной парусной лиги.