Платтер: решение жителей Тироля против Игр-2026 в Инсбруке останется в силе

Глава федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер сообщил, что решение жителей Тироля, проголосовавших против выдвижения заявки Инсбрука на проведение Олимпийских игр 2026 года, останется в силе. Окончательный итог референдума станет известен 16 октября. Референдум не имеет юридической силы, однако власти региона пообещали поддержать любое решение.



«Решение останется в силе. Однако я всё равно считаю, что проведение недорогих Игр стало бы отличным шансом не только для Тироля, но и для олимпийского движения», — приводит слова Платтера AP.

Выборы хозяина Олимпиады-2026 состоятся в июле 2019 года. Потенциальными кандидатами также являются Сьон (Швейцария), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония), Калгари (Канада) и Эрзурум (Турция).