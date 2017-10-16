Юсков: подготовка к ОИ идёт спокойнее, чем перед Сочи. Тогда всё так нагнеталось

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал о подготовке к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Конечно, сейчас спокойнее проходит подготовка к олимпийскому сезону, чем это было перед Сочи. Тогда всё так нагнеталось. Я был действующим чемпионом мира, это был первый титул в карьере, и я его завоевал за год до Олимпиады. За эти годы отношение ко многому поменялось, да и я стал опытнее: Олимпиаду прошёл.

После Игр в Сочи у меня не было мыслей прямо так, чтобы вообще взять и закончить, нет. Понимал, что полноценно отработал на высоком уровне только один олимпийский цикл… Я думаю, что если взять перерыв, то можно и не вернуться. Да и вообще, у меня был, к сожалению, до этого вынужденный перерыв.

Для себя решил, что после Пхёнчхана я побегаю. Я, правда, пока не знаю, в каком амплуа, но останусь в конькобежном спорте", — цитирует Юскова «Р-Спорт».