Вице-президент IBU недоволен слишком долгой работой комиссий Освальда и Шмида

Вице-президент Международного союза биатлонистов Макс Кобб выразил недовольство тем, что комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида работают слишком долго. Комиссия во главе с Освальдом перепроверяет пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Комиссия по главе со Шмидом проверяет информацию о государственном вмешательстве в антидопинговую систему России.

«Что касается расследования МОК допингового скандала в Сочи, то задержка является неприемлемой. Я не сомневаюсь, что лучшие судебные эксперты могли завершить работу ещё шесть месяцев назад. Это вызвало бы доверие у спортсменов», — цитирует Кобба Inside the Games.