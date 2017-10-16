Фролина: возможно, волна ажиотажа от ОИ накроет Южную Корею чуть позже

Представительница Южной Кореи биатлонистка Анна Фролина рассказала о подготовке к сезону и поделилась ожиданиями от зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Подготовка была удачной. Всё, что запланировали, сделали. Ждём результатов этой работы зимой. Что должны были, мы выполнили.

Ажиотаж в преддверии Олимпиады? Я точно отношусь пока ко всему спокойно. Планомерно работаю. Что касается Южной Кореи, то у меня ощущение, что там все тоже очень спокойны. Возможно, волна ажиотажа накроет чуть позже», — цитирует Фролину «Тюменская арена».