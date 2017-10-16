И. Печёнкин: на Олимпиаду, конечно, вряд ли удастся пробиться, там другие люди

Российский биатлонист Иван Печёнкин рассказал о подготовке и настрое на олимпийский сезон. 23-летний спортсмен сейчас тренируется в Тюмени.

«Летнюю работу любимой назвать сложно. Поэтому очень рад был встать на снег. Спасибо губернатору, руководству нашей области за то, что «Жемчужина Сибири» обладает такой трассой. Это даёт нам большие привилегии в подготовке. Телекомментатор Дмитрий Губерниев прав: тюменский стадион – лучший в мире. Трасса с разнообразным рельефом, два стрельбища…

Ожидания от сезона позитивные. На Олимпиаду, конечно, вряд ли удастся пробиться, там другие люди. Но Максим Кугаевский – тренер сборной Тюменской области – ставит задачу: попасть на чемпионат Европы. Надо работать, доказывать своё право на это», — цитирует Печёнкина «Тюменская арена».