Bronenosec Sailing Team — вице-чемпион Европы в классе ClubSwan50

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team завоевала серебро чемпионата Европы в классе ClubSwan50 — The Nations Trophy, который прошёл на Мальорке. Всего в соревнованиях приняли участие около 30 экипажей участников из 10 стран. По результатам регаты также был вручён «Кубок Наций». Его обладателем стала сборная Испании, представители которой были первыми в классах ClubSwan42 и ClubSwan45.

Первый титул чемпионов Европы в классе ClubSwan50 завоевал немецкий экипаж Earlybird с легендарным олимпийцем и победителем Кубка Америки Йоханом Шуманом в качестве тактика. На третьем месте завершил соревнования экипаж владельца верфи Nautor's Swan Леонардо Феррагамо.

«Мы были уверены, что наша команда конкурентоспособна в этом флоте, мы провели насыщенный сезон в различных классах яхт и прибыли на Пальму в хорошей форме, — сказал шкипер «Броненосца», командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров. — Конечно, борьба шла за каждый метр, но мы нашли в себе силы переломить ситуацию и добиться медали!»

Ещё одна российская команда «Скорпиус» Андрея Коногорова заняла шестое место.