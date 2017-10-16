Басалкина: в Гранд-финале НПЛ в Сочи у нас не было права на ошибку

Рулевой команды Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга Анна Басалкина поделилась впечатлениями после завоевания серебряной медали Гранд-финала Национальной парусной лиги в Сочи. Первое место заняла команда ArtTube RUS7-2 Валерии Коваленко.

«Эта сложная сочинская погода с постоянными заходами ветра, усилениями и ослаблениями нам очень комфортна. В начале этапа мы немного наошибались, но потом взяли себя в руки. Очень большая конкуренция, и здесь нет права на ошибку. Хочу сказать большое спасибо всем ребятам академии и нашему спонсору компании «Газпром», — цитирует Басалкину пресс-релиз Яхт-клуба Санкт-Петербурга.