1-е заседание Независимой организации допинг-тестирования пройдёт до конца года

Первое заседание Независимой организации допинг-тестирования (ITA) состоится до конца 2017 года, сообщает Inside the Games. На нём будет рассмотрен вопрос назначения генерального директора организации. В марте исполком Международного олимпийского комитета марте принял декларацию о создании ITA и утвердил 12 принципов для укрепления антидопинговой системы. Организация будет разрабатывать для федераций планы допинг-тестирования.

12 октября главой ITA стала бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон. Её кандидатуру поддержали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство.

Ранее сообщалось, что финансированием ITA займётся МОК.