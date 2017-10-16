Танака не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Японец Кэйдзи Танака не примет участия в этапе Гран-при по фигурному катанию, который состоится в Москве 20-22 октября 2017 года, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев. Россию на этих соревнованиях представят Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Андрей Лазукин.

22-летний Кэйдзи Танака является двукратным обладателем Кубка Азии (2016, 2017), вице-чемпионом зимней Универсиады (2017) и чемпионата мира среди юниоров (2011), вице-чемпионом Японии (2017 год) и чемпионом Японии среди юниоров (2014).