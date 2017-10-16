РФ направила в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию Родченкова

Правоохранительные органы РФ направили в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию информатора Всемирного антидопингового агентства, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает «РИА Новости».

16 октября Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова. Ему заочно было предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»). Защита Родченкова это решение обжалует.

В случае задержания в России Григорию грозит до 10 лет заключения по делу о злоупотреблении полномочиями.

В середине мая 2016 года Родченков в интервью New York Times сказал, что в России перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи была разработана специальная допинговая программа, направленная на успешное выступление сборной России на домашней Олимпиаде.