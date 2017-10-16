Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «АГУ-Адыиф» – «Университет»

16 октября в очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «АГУ-Адыиф» из Майкопа принимает на своей площадке ижевский «Университет».

На данный момент хозяева площадки одержали одну победу в четырёх проведённых матчах и занимают 9-е место в турнирной таблице. В активе «Университета» одна победа и одна ничья в пяти встречах и пятое место.

Матч начнётся в 18:00 мск.

Прямую трансляцию матча «АГУ-Адыиф» – «Университет» можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.