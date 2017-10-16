Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «Ставрополье-СКФУ» — «Уфа-Алиса»

16 октября в очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Ставрополье-СКФУ» принимает на своей площадке «Уфу-Алису».

Соперники – соседи по турнирной таблице. На данный момент хозяева площадки с одной победой в четырёх проведённых матчах занимают седьмое место, а гости – с одной победой в двух матчах – восьмое.

Матч начнётся в 18:15 мск

Прямую трансляцию матча «Ставрополье-СКФУ» — «Уфа-Алиса» можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.