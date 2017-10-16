Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Динамо-Синара» — «Луч»

16 октября в очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги волгоградское «Динамо-Синара» принимает на своей площадке московский «Луч».

Соперники – соседи по нижней части турнирной таблицы. На данный момент хозяева площадки с одной победой в семи проведённых матчах занимают 10-е место, а гости – с одной ничьей в двух матчах – 11-е.

Матч начнётся в 18:30 мск.

Прямую трансляцию матча «Динамо-Синара» — «Луч» можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.