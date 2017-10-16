Фигуристка Константинова выиграла второй этап Кубка России

Станислава Константинова первенствовала в соревнованиях одиночниц на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который завершился в Йошкар-Оле.

Константинова показала лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе. Второе место заняла Полина Цурская, третьей стала Анастасия Гулякова (194,58).

Занимавшая третье место после короткой программы Анна Погорилая снялась с соревнований.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола

Женщины

1. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 207,85.

2. Полина Цурская (Москва) – 196,10.

3. Анастасия Гулякова (Москва) – 194,58.