«Университет» победил «АГУ-Адыиф» в гандбольной Суперлиге

Ижевский «Университет» на выезде победил «АГУ-Адыиф» из Майкопа в очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги со счётом 26:25. Самой результативной в составе гостей стала Наталья Решетникова, забившая 7 мячей. 6 раз отличилась Анастасия Портягина. У хозяек 9 голов записала на свой счёт Инесса Неупокоева.

«Университет» одержал вторую победу в шести проведённых матчах. «АГУ-Адыиф» потерпел четвёртое поражение в пяти встречах.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«АГУ-Адыиф» (Майкоп) – «Университет» (Ижевск) – 25:26 (10:13).