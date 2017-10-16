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«Ставрополье-СКФУ» и «Уфа-Алиса» сыграли вничью в гандбольной Суперлиге

16 октября 2017, понедельник. 20:05 Другие

Гандбольные команды «Ставрополье-СКФУ» и «Уфа-Алиса» сыграли вничью со счётом 26:26 в очередном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Самой результативной в составе хозяев стала Екатерина Баркалова, забившая 9 мячей. 6 голов на счету Екатерины Королёвой. У гостей лучшим бомбардиром стала Мария Тарасова, отличившаяся 7 раз.

Для обоих команд это первая ничья в текущем национальном первенстве.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — «Уфа-Алиса» (Уфа) – 26:26 (13:13).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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