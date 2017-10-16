Илюмжинов хочет свести за шахматной доской лидеров США и КНДР

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов высказал мысли о возможном примирении США и КНДР с помощью шахмат. Илюмжинов хочет усадить за шахматную доску президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Усадить за шахматную доску, без галстука, президента США и Ким Чен Ына. Это бы сняло напряжение. А то весь регион в напряжении. Хватит бряцать оружием», — приводит слова Илюмжинова «Интерфакс-Россия».

Глава ФИДЕ также отметил, что, если удастся встретиться с Д.Трампом, намерен предложить ему провести на 38-й параллели, в демилитаризованной зоне под эгидой США турнир между 100 школьниками Южной Кореи и 100 школьниками КНДР.

«Сеул согласился. В Северной Корее я встретился с руководством, они заинтересовались. Детский турнир на 38-й параллели показал бы, что мы не хотим войны», — сказал Илюмжинов.