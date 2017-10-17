Сейв Седойкиной признан лучшим во 2-м туре гандбольной Лиги чемпионов

Сейв голкипера российской гандбольной команды «Ростов-Дон» Анны Седойкиной признан лучшим во втором туре женской Лиги чемпионов по версии Европейской гандбольной федерации, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Накануне во втором туре главного еврокубка ростовские гандболистки на выезде потерпели поражение от датского «Мидтьюлланна» со счётом 21:24.

Седойкина на 15-й минуте заменила в воротах «Ростова-Дон» начинавшую игру Маиссу Пессоа, которой в спорном моменте была показана красная карточка. За матч Седойкина совершила 6 сейвов и пропустила 19 мячей (24%).

Видео доступно в официальном «Твиттере» ЕГФ.